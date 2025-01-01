مستوطنون يهاجمون المواطنين ويقطعون أشجار زيتون في سلفيت

سلفيت / سما /

هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، مواطنين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية فرخة جنوب سلفيت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم، وقطعوا أشجار زيتون معمّرة، فيما احتجز جنود الاحتلال عدداً من المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي فرخة، مصطفى حماد، إن سبعة مستوطنين، بينهم اثنان مسلحان، اعتدوا على المواطنين في منطقة "الصفحة"، وقطعوا وكسروا أشجاراً معمّرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت 10 مواطنين بعد اعتداء المستوطنين عليهم، وما زالت تحتجزهم حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأشار حماد إلى أن المستوطنين يقومون برعي ماشيتهم في أراضي المواطنين، وأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة بهدف منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم والاعتناء بها، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.