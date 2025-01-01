  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تحذر: نقص حاد بمستلزمات النظافة بغزة والصابون بات نادرا

السبت 09 أغسطس 2025 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تحذر: نقص حاد بمستلزمات النظافة بغزة والصابون بات نادرا



غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في مستلزمات النظافة الأساسية، والحصول على الصابون أصبح أمرا شبه مستحيل.

وأوضحت الأونروا في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن ملايين قطع الصابون تُباع يوميا حول العالم وتُشترى بسهولة، لكن في غزة حتى الصابون أصبح من الصعب جدا الحصول عليه.

وأكدت أن تدفقا منتظما لمستلزمات النظافة الأساسية، بما فيها الصابون والشامبو والفوط الصحية، يعد ضرورة عاجلة، مشددة على أن إيصال هذه المساعدات على نطاق واسع لمن هم بأمسّ الحاجة إليها في القطاع لا يمكن أن يتم إلا عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.

#الأونروا #النظافة #غزة #الصابون

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

تصاعد في اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ونسف منازل بغزة وخان يونس

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

689644cb4c59b778607393d0

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية