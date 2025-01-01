  1. الرئيسية
تصاعد في اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ونسف منازل بغزة وخان يونس

السبت 09 أغسطس 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد في اعدام المجوعين ..عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ونسف منازل بغزة وخان يونس



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٤٥ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع بينهم ٢١ من منتظري المساعدات.

وسجلت مشافي القطاع وفاة اربعة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية .

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ٢٠١ شهداء بينهم ٩٨ طفلا.

غزة والشمال

استشهد ستة مواطنين واصيب ١٥٣ من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فيما قصف نفس الطيران شقة في برج السوسي مقابل المقر الرئيس للانروا بغزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة
جنوب القطاع

واستشهد ١٢ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

كما استشهد مساء الجمعة خمسة مواطنين جراء استهداف مجموعة من المواطنين على دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس وهم : محمود مسلم ابو سعادة وابنته رانية، محمد احمد ابو نصيرة ، نفين ابراهيم قديح وغزل حسنين ابو لبدة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية في محيط شارع خمسة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسط القطاع

واحرقت مُسيّرة للاحتلال خيمة نازحين قرب تبة النويري غرب النصيرات، وسط قطاع غزة.

واصيب مواطن بطلق جوي من "كواد كابتر" أطلقت النار تجاه المواطنين المتواجدين في منطقة حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٢ مواطنا و ٣١٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٣٣٠ شهيدًا و ١٥٢٣٥٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٨٢٤ شهيدًا ٤٠٣١٨ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٦ شهيدا و ٢٥٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٧٧٢ شهيدًا وأكثر من ١٢٢٤٩ إصابة.

