نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

السبت 09 أغسطس 2025 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة



وكالات - سما-

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحيفة "نيويورك تايمز" بدعوى قضائية، عقب تغطية الصحيفة للحرب في قطاع غزة، وخاصة بعد نشرها صورة لطفل غزي هزيل تبين لاحقاً أنه يعاني من شلل دماغي.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها نتنياهو مع شبكة "فوكس" الأمريكية، حيث قال إنه يدرس إمكانية قيام الدولة بمقاضاة الصحيفة بسبب ما وصفه بـ"التشهير الواضح".

وقال نتنياهو للصحيفة: "يجب مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز. أنا أدرس إذا ما كانت الدولة تستطيع مقاضاة الصحيفة، لأن هذا تشهير واضح جدا".

وكانت الصحيفة قد نشرت صورة الطفل في تقرير تحت عنوان "شباب، مسنون ومرضى يموتون جوعاً في غزة: لا شيء هنا"، قبل أن تضيف لاحقاً توضيحاً في صفحة خلفية تفيد بأن الطفل يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته، معلنةً أنها لو كانت تملك هذه المعلومات مسبقاً لكانت أدرجتها مع الصورة.

وقد انتقد نتنياهو في السابق رد الصحيفة التي وصفها بأنها "نشرت نفيا بحجم طابع بريدي ودفنته في الصفحات الخلفية".

وردا على تهديد نتنياهو، قال متحدث باسم "نيويورك تايمز" لقناة فوكس إن "محاولة تهديد حرية الإعلام المستقل لنشر معلومات مهمة أصبحت أكثر وأكثر شيوعا".

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بمرض الطفل وصلت إلى الصحيفة بعد نشر الصورة، إلى جانب حقيقة معاناته من سوء تغذية حاد، مما ساعد القراء على فهم حالته بشكل أفضل.

