كاراكاس تدين خطة احتلال غزة باعتبارها محاولة لتدمير الشعب الفلسطيني

وكان نتنياهو قد صرح يوم الخميس بأن إسرائيل تنوي السيطرة على كامل أراضي غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقل الإدارة إلى "حكومة مدنية جديدة"، زاعما أن الهدف ليس الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع بل إنشاء "منطقة أمنية".

وأشار البيان الفنزويلي إلى أن سياسات تل أبيب خلال العامين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف مدني، وتدمير مجتمعات بأكملها، ونزوح الملايين، وانهيار البنية التحتية الحيوية في فلسطين. واعتبرت كاراكاس أن خطة نتنياهو ما هي إلا "محاولة لإنكار الوجود الفلسطيني نفسه".

وطالبت فنزويلا بوقف الأعمال الإسرائيلية فورا بكافة الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، كما جددت دعوتها للاعتراف الكامل بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشرقية وحدود 1967 وحق العودة لكافة الفلسطينيين.

ودعا البيان "الشعب اليهودي حول العالم لرفع صوته ضد هذه الجرائم التي تخون تاريخهم النضالي ومعاناتهم، والانضمام للدفاع عن السلام والعدالة".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".