الخارجية الإيرانية: على الجنائية الدولية ومحكمة العدل النظر في قرار "إسرائيل" احتلال قطاع غزة

السبت 09 أغسطس 2025 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران/سما/

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إحالة مقترح إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.


ونقلت الخارجية الإيرانية عن بقائي قوله: "تهديد المحتلين للأرض الفلسطينية التاريخية، الذين هم تحت التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتصنف أفعالهم من قبل محكمة العدل الدولية كجرائم إبادة جماعية، باحتلال غزة بالكامل هو دليل واضح على نية النظام الإسرائيلي تنفيذ تطهير عرقي في غزة وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يجب أن تنظر فيه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على المسؤولية القانونية والأخلاقية للحكومات والأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، ووصف استمرار التواطؤ الأمريكي والغربي مع "جرائم النظام الإسرائيلي" بأنه "مخز".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".

