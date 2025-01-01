  1. الرئيسية
تطورات جديدة في قضية تهديد حاخام إسرائيلي لماكرون بالقتل

السبت 09 أغسطس 2025 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



باريس/سما/

أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقا حول تهديدات بالقتل وجهها الحاخام الناطق بالفرنسية دافيد دانيال كوهين ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


ونقلت صحيفة "باريزيان" يوم الجمعة عن النيابة العامة قولها: "الحاخام الناطق بالفرنسية دافيد دانيال كوهين وجه تهديدات بالقتل لإيمانويل ماكرون في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب الثلاثاء. وقد فُتح تحقيق بخصوص 'تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية'".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق جاء بمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو. ووفقا للمعلومات، فإن الحاخام يعيش على الأرجح في إسرائيل.

وفي مقطع فيديو مدته 37 دقيقة، صرح كوهين قائلا: "على هذا الرئيس الفرنسي.. أن يُجهز لنفسه تابوتا". كما وجه الحاخام انتقادات حادة لماكرون بسبب نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أن ماكرون كان قد أعلن في 25 يوليو أن باريس ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مؤكدا أنه أرسل خطابا بهذا التعهد إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

