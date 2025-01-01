  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله": من ساهم في إقرار نزع السلاح ارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة

السبت 09 أغسطس 2025 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": من ساهم في إقرار نزع السلاح ارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة



بيروت/سما/

دعا رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد الحكومة اللبنانية إما لمراجعة قرارها بسحب سلاح حزب الله أو لتحمل مسؤوليتها في التداعيات التي قد تحدث جراء هذا القرار.


وأكد رعد خلال لقاء تلفزيوني أن الوفاء للمقاومة يؤيد بسط الدولة لسلطتها وحصر السلاح بيدها ولكن فقط عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد، حسب تعبيره.


وأشار النائب اللبناني إلى أنه "لا يضع رئيس الحكومة (نواف سلام) في خانة رئيس الحكومة"، مضيفا بأن قرار سحب سلاح حزب الله هو قرار مرتجل فرضته الإملاءات وليس قرارا سياديا.

وشدد رعد على أنه يريد الأمن والاستقرار ولكن في ظل قرار الحكومة الأخير "لا يستطيع أن يضمن أي شيء"، مؤكدا أن من ساهم في إقرار نزع السلاح إما غبي أو أنه ارتجل موقفا غير مسؤول وارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة، حسب وصفه.

وأوضح رعد بأن حزبه لم يتخذ القرار في البقاء بالحكومة أو تركها، قائلا: "في المساحات المشتركة لقد أهديتم على حصتنا التي هي أمننا".

وفي السياق أكد النائب اللبناني بأن الحزب لم يصدر موقفا إزاء التطورات السياسية في سوريا لأن الصورة لا تزال متقلبة وغير مستقرة وقابلة للتأرجح في كل لحظة، حسب قوله.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

تسريبات تكشف خططا إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى دول إفريقية وعربية

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

الأخبار الرئيسية

689644cb4c59b778607393d0

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

68963a0e4c59b778624ee618

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

68963f7142360452b33a2c90

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

68962f2c4c59b75bdb5df1ce

نتنياهو يتهم ألمانيا بـ"مكافأة حماس" بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

6896318d4c59b773a314ce52

إعلام عبري: قطر ومصر تعملان على مخطط جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية