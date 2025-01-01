الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم جديد على جنوب سوريا ويحدد الهدف!

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مركبة كانت تنصب رشاشا على متنها في منطقة جنوب سوريا.

وبدروها أفادت صحيفة "الوطن" السورية في وقت سابق من اليوم بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة خارجة عن الخدمة تحمل قاعدة مضادة للطائرات في الحي الخدمي بمدينة السلام في محافظة القنيطرة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري بأن دورية عسكرية إسرائيلية توغلت نحو طريق طرنجة – حضر شمالي محافظة القنيطرة.

كما حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الجنوب السوري والذي يعكس حجم التوتر المتصاعد على الحدود، وسط عجز تام للحكومة السورية عن فرض السيطرة الأمنية الفعلية أو منع تحويل هذه المناطق إلى ساحة صراع إقليمي.