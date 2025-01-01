  1. الرئيسية
منهم 21 طالب مساعدات.. استشهاد 36 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بمناطق عدة في غزة منذ فجر الجمعة

السبت 09 أغسطس 2025 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منهم 21 طالب مساعدات.. استشهاد 36 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بمناطق عدة في غزة منذ فجر الجمعة



غزة/سما/

قالت مصادر في مستشفيات غزة، مساء الجمعة، إن 36 فلسطينيا استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.


وأضافت المصادر أن من بين الشهداء 21 مواطنا من طالبي المساعدات الإنسانية.

هذا، وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 61 ألفا و330 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفا و359 منذ بدء الحرب، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 72 شهيدا و314 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار 9824 شهيدا و40318 مصابا.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 شهيدا من بينهم 98 طفلا.

