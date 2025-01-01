  1. الرئيسية
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية

السبت 09 أغسطس 2025 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون، مساء الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية.


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان مصور، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة، نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي وبئر السبع وعسقلان بثلاث طائرات مسيرة.

وأفاد يحيي سريع بأن تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أنهم أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، موضحا أن التاريخ لن ينسى مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذِ الجريمة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، ودعتها لسرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة سفنِها وطواقمها.

