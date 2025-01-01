غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة

غزة/سما/

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الخطط الإسرائيلية "للسيطرة على مدينة غزة"، وهي الخطوة التي تهدد بتفاقم "العواقب الكارثية" على الفلسطينيين.



وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي في مؤتمر صحفي: "الأمين العام اعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية "السيطرة على مدينة غزة". حيث يُمثل هذا القرار تصعيدا خطيرا، وينذر بتفاقم العواقب الكارثية أصلا على ملايين الفلسطينيين، وقد يُعرض حياة المزيد من الأشخاص، بمن فيهم الرهائن المتبقين، للخطر".

وأشارت إلى أن "الأمين العام يحذر" من أن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى المزيد من النزوح القسري و"القتل والدمار الشامل".

كما دعا غوتيريش أيضا إلى وقف إطلاق النار وحث الحكومة الإسرائيلية على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وقالت إسرائيل فجر اليوم الجمعة إنها تنوي بسط سيطرتها على قطاع غزة بالكامل بهدف إقامة محيط أمني وتسليم القطاع في نهاية المطاف إلى "حكومة مدنية" جديدة. بعد اجتماع الكابينيت، الذي امتد نحو 10 ساعات.

المصدر: "نوفوستي"