السفارة الأمريكية في الإمارات تحث مواطنيها على تجنب الأماكن المرتبطة بالجالية الإسرائيلية واليهودية

واشنطن/سما/

حثت السفارة الأمريكية في الإمارات عبر بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، مواطنيها على تجنب الأماكن المرتبطة بالجالية اليهودية والإسرائيلية في البلاد.



وجاء في بيان السفارة الأمريكية: "البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الإمارات أحيطت بمعلومات تشير إلى تهديدات محتملة ضد الجاليات اليهودية والإسرائيلية. نناشد المواطنين الأمريكيين تجنب الأماكن المرتبطة بهذه الجاليات، بما في ذلك أماكن العبادة".

وفي نوفمبر 2024، قتل المواطن الإسرائيلي المولدافي الحاخام تسفي كوغان في الإمارات، وعلى خلفية القضية حكمت محكمة أبوظبي على ثلاثة مواطنين أوزبكيين بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب الجريمة.

ولم تكشف السلطات الإماراتية عن دوافع الجريمة، التي وقعت في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، والتي أثارت غضبا واسعا في العديد من الدول الإسلامية.