نتنياهو يتهم ألمانيا بـ"مكافأة حماس" بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة الألمانية بـ"مكافأة حركة حماس" بعد إعلانها تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في قطاع غزة.



وقال نتنياهو في تصريحات نقلت عن مكتبه:"من المؤسف أن دولة مثل ألمانيا، التي كانت تعتبر أحد أقرب الحلفاء لإسرائيل تختار في هذا التوقيت توجيه رسالة خاطئة. هذا القرار يصب في مصلحة حماس ويضعف قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لن تسمح بتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل "يمكن استخدامها في غزة"، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة ومخاوف من تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر.

ألمانيا، التي لطالما دافعت عن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" اتخذت خطوة غير معتادة بوقف تصدير الأسلحة المرتبطة بالعمليات في غزة، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لما يوصف بـ"الاستخدام المفرط للقوة"، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت برلين أن هذا القرار جاء بدافع القلق على المدنيين، لا سيما في ظل الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، والذي خلف بحسب وزارة الصحة في غزة أكثر من 61 ألف شهيد و152 ألف مصاب مع مجاعة خانقة ونزوح جماعي يطال مئات آلاف الفلسطينيين.

وقد وصف القرار الألماني بأنه تحول في الموقف الأوروبي ما أثار استياء شديدا في الأوساط السياسية الإسرائيلية التي ترى أن مثل هذه الخطوات تشجع الجماعات المسلحة وتضعف "جبهة الغرب المساندة لإسرائيل".