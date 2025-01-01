  1. الرئيسية
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث خطط "إسرائيل" بشأن احتلال غزة مساء السبت

السبت 09 أغسطس 2025 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث خطط "إسرائيل" بشأن احتلال غزة مساء السبت



نيويورك/سما/

أفادت بعثة باكستان لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن خطط إسرائيل المتعلقة بالسيطرة على قطاع غزة، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم السبت.


وقالت البعثة لوكالة "ريا نوفوستي": "الاجتماع الطارئ مقرر غدا (السبت 9 أغسطس) الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)".

وكان مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بالسيطرة على كامل أراضي قطاع غزة لضمان محيط أمني، تمهيدا لنقلها إلى سيطرة "حكومة مدنية جديدة".

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".

