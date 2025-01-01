إعلام عبري: قطر ومصر تعملان على مخطط جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس

القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر مطلع لقناة i24 العبرية تقارير تفيد بأن مصر وقطر تحاولان إحياء صفقة تبادل الأسرى، وصياغة إطار جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس.



وأوضح مصدر i24 أن هذه الجهود تُبذل بدعم من دول الخليج العربية. ووفقا للمقترح سيطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من القطاع وإنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى، بحسب مصدرين عربيين رسميين.

وستدار غزة بواسطة لجنة عربية فلسطينية تشرف على إعادة الإعمار حتى إقامة حكم فلسطيني جديد. وستتولى قوتان من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تدريب قوى الأمن الجديدة، بينما لا يزال دور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع غير واضح.

وتدعو الوساطة حماس للتخلي عن سيطرتها على غزة كجزء من الاتفاق الجديد، مع حظر استخدام الأسلحة الموجودة لديها، كما يجري النظر في "تجميد" الأسلحة - أي بقاء العتاد العسكري بحوزة الحركة.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، حيث التزم الزعيمان بمواصلة دعم الفلسطينيين في غزة بكل السبل دون تأخير.

ووصف عباس القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة بأنه "جريمة جديدة"، داعيا إلى إدخال السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.

هذا وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".