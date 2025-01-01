  1. الرئيسية
"إسرائيل" تصعق السجناء الفلسطينيين بالكهرباء وتضاعف تعذيبهم في سجن جلبوع

السبت 09 أغسطس 2025 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجن "جلبوع" الإسرائيلي بتكثيف أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها استخدام الصعق الكهربائي خلال اقتحامات متكررة لأقسام السجن.


وذكرت الهيئة في بيان أن إدارة السجن "ترفع وتيرة الانتقام من الأسرى عبر استخدام مسدسات صعق كهربائي تسبب جروحا عميقة وتستخدم أيضا كأداة ضرب على رؤوس المعتقلين"، مشيرة إلى أن الأسرى يسحلون على الأرض وتبلل أجسادهم بالماء قبل تعذيبهم مجددا، ما يؤدي إلى فقدان البعض للوعي.

كما كشفت عن سوء المعاملة داخل سجن عوفر غرب رام الله، محذرة من "حرب نفسية ممنهجة" تهدف إلى تحطيم معنويات الأسرى وتحويلهم إلى حالات نفسية غير مستقرة.

وأضافت الهيئة أن الأسرى يعانون من حرمان الطعام وتراجع حاد في أوزانهم، وسط استمرار حملات التفتيش القمعية والإذلال المتعمد.

ودعا رئيس الهيئة رائد أبو الحمص المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت الذي يدفع ثمنه الأسرى من أجسادهم وأعمارهم.

وبحسب معطيات "نادي الأسير" فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى مطلع أغسطس الجاري 10,800 معتقل، بينهم 49 أسيرة، و450 طفلا، وأكثر من 2300 مصنفين كمقاتلين غير شرعيين.

