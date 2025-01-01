  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قد تعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العملية الإسرائيلية

السبت 09 أغسطس 2025 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قد تعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العملية الإسرائيلية



رام الله/سما/

أكد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.
وشدد منصور على أن "قرار إسرائيل احتلال غزة يتناقض مع القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك"، مؤكدا أنه "يجب وقف الحرب وفتح الأبواب من أجل السلام".

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".

كما أعرب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عن تقديره لقرار بعض الدول الأوربية منع إرسال أسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه "نسعى إلى السلام ووقف الحرب والألم وحل الدولتين هو الحل الواقعي".

ولفت منصور إلى أن "احتلال غزة سيعرض الرهائن للخطر والتفاوض هو الوسيلة الأنسب لتحرير  المحتجزين في القطاع".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

الأخبار الرئيسية

689644cb4c59b778607393d0

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

68963a0e4c59b778624ee618

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

68963f7142360452b33a2c90

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

68962f2c4c59b75bdb5df1ce

نتنياهو يتهم ألمانيا بـ"مكافأة حماس" بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

6896318d4c59b773a314ce52

إعلام عبري: قطر ومصر تعملان على مخطط جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية