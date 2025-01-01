مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قد تعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف العملية الإسرائيلية

رام الله/سما/

أكد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة أو السبت بعد قرار إسرائيل السيطرة على غزة.

وشدد منصور على أن "قرار إسرائيل احتلال غزة يتناقض مع القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك"، مؤكدا أنه "يجب وقف الحرب وفتح الأبواب من أجل السلام".

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال.. وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".

كما أعرب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عن تقديره لقرار بعض الدول الأوربية منع إرسال أسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه "نسعى إلى السلام ووقف الحرب والألم وحل الدولتين هو الحل الواقعي".

ولفت منصور إلى أن "احتلال غزة سيعرض الرهائن للخطر والتفاوض هو الوسيلة الأنسب لتحرير المحتجزين في القطاع".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خول الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

في المقابل، شدد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات".