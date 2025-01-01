  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" بحزب الله اللبناني

السبت 09 أغسطس 2025 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، اغتيال مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني.


وقال المتحدث باسم الجيش إن طائرة تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق من الجمعة باستهداف وتصفية محمد حمزة شحادة مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" في منطقة عدلون جنوب لبنان.

وذكر أنه وخلال فترة الحرب، عمل محمد حمزة شحادة على بناء القوة والجاهزية العملياتية لقوة الرضوان في خرق فاضح للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد يطال أمن إسرائيل.


وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، سيارة من نوع "رابيد" على أوتوستراد الزهراني باتجاه محلة أبو الأسود، مقابل جامعة فينيسيا، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد شحادة إعلامي ومراسل ومدير موقع "هوانا لبنان".

