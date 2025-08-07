"كسر البروتوكول" بلقاء محمد بن زايد وبوتين يثير تفاعلا (فيديوهات)

وأبرز نشطاء ما وصفوه بأنه "كسر للبروتوكول" خلال تحليلهم عدة مقاطع فيديو من لقاء الرئيس الإماراتي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين ومقاطع أخرى لحظة وداعه بنهاية زيارته.

وكتب أحدهم: "في كسر واضح للبروتوكول المتبع بمثل هاللقاءات الرئيس بوتين وسمو الشيخ محمد بن زايد دخلوا قاعة المباحثات من نفس البوابة سوياً بخطوة وحده...".

وكتب آخر: "لقاء الزعماء وهيبة تُكسر لأجلها البروتوكولات .. في مشهد نادر، بوتين يكسر البروتوكول مرتين ليودّع زعيم الشرق الأوسط الشيخ محمد بنزايد مرتين - الأولى عند باب مبنى قصر الكرملين - الثانية عند السيارة واختتمها بعناق حار المكانة تُفرض نفسها، والوفاء يترجم عمق الثقة بينهم".

وأشار ناشط آخر إلى أن "في كسرٍ نادر للبروتوكول ودّع الرئيس بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خارج أسوار القصر وصولًا إلى موكب سموه".

في كسرٍ نادر للبروتوكول ودّع الرئيس #بوتين صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد خارج أسوار القصر وصولًا إلى موكب سموه



لحظة تاريخية تُجسد مكانة #الإمارات وقيادتها في المحافل الدولية

pic.twitter.com/4lo0Dak31o — Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) August 7, 2025

وأكد الرئيس بوتين "أننا نحافظ على مستوى سياسي رفيع من الاتصالات مع الإمارات، والعلاقات الاقتصادية تتطور سواء في مجال التجارة أو الاستثمار، الاستثمارات المتبادلة في نمو مستمر".

بدوره، شدد بن زايد على أن "علاقتنا تطورت بشكل متسارع خاصة في السنوات الأخيرة، ونتطلع خلال السنوات الخمس القادمة إلى مضاعفة هذا الرقم سواء بشكل العلاقة المباشرة بين بلدينا أو مع الدول الأوراسية".