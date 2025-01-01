هل تستطيع إسرائيل فرض سيطرتها على غزة؟.. الجواب من داخل الجيش

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الجمعة، إنه سيكون من الصعب على القوات الإسرائيلية السيطرة طويلة الأمد في غزة، مشيرا إلى أن وحدات الاحتياط مرهقة.



ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة.

وأضاف زامير أنه سيكون صعبا على القوات السيطرة طويلة الأمد في غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات".

وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.

وفي ذات السياق، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.