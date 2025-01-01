  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل تستطيع إسرائيل فرض سيطرتها على غزة؟.. الجواب من داخل الجيش

السبت 09 أغسطس 2025 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تستطيع إسرائيل فرض سيطرتها على غزة؟.. الجواب من داخل الجيش



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الجمعة، إنه سيكون من الصعب على القوات الإسرائيلية السيطرة طويلة الأمد في غزة، مشيرا إلى أن وحدات الاحتياط مرهقة.


 ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن وحدات الاحتياط تعاني حالة إرهاق وسيكون للأمر تداعيات ملموسة وصعبة.

وأضاف زامير أنه سيكون صعبا على القوات السيطرة طويلة الأمد في غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات".

وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.

وفي ذات السياق، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

الأخبار الرئيسية

689644cb4c59b778607393d0

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

68963a0e4c59b778624ee618

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

68963f7142360452b33a2c90

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

68962f2c4c59b75bdb5df1ce

نتنياهو يتهم ألمانيا بـ"مكافأة حماس" بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

6896318d4c59b773a314ce52

إعلام عبري: قطر ومصر تعملان على مخطط جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية