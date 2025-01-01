  1. الرئيسية
روبيو يعلق على قرار "إسرائيل" احتلال قطاع غزة

السبت 09 أغسطس 2025 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل هي من تحدد في النهاية ما يجب فعله من أجل أمنها".


وقال روبيو في تصريح لشبكة "إي دبليو تي" ردا على سؤال بشأن احتلال القطاع الفلسطيني: "لن يكون هناك سلام في غزة أبدا طالما أن حماس موجودة، وسبب وجودها هو رغبتها في تدمير إسرائيل".

وأضاف أن "حماس تريد طرد كل يهودي من الشرق الأوسط وهذا هو هدفهم، وطالما أن حركة حماس تمتلك أسلحة وقدرة على القتال فإنها تشكل تهديدا للسلام".

وتابع "علينا التعامل مع مسألة الرهائن بغزة وحماس وليس فقط الجانب الإنساني، وحماس تعتقد أنها تكسب حرب العلاقات العامة العالمية وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات".

وأردف أن "المحادثات مع الحركة انهارت في اليوم الذي اتخذ فيه رئيس فرنسا قرارا أحاديا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن رسائل الاعتراف بالدولة الفلسطينية جعلت من الصعب تحقيق السلام والتوصل إلى اتفاق مع حماس".

ولفت أن "حماس تشعر بالجرأة نتيجة رسائل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال روبيو "اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكافئ حماس"، مشيرا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية ليست مسألة حقيقية فلا يمكن تحديد الحدود أو من سيديرها، لا يمكن أن تكون هناك دولة أو حتى منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ما لم تتمكن من تحديد من سيديرها".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات.

وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.

وفي ذات السياق، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

وأشارت القناة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن صور الأقمار الصناعية قد تكون إشارة على قرب عملية برية كبرى في غزة.

