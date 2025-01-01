  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقارير أمريكية: صور الأقمار الصناعية تظهر حشودا عسكرية قرب غزة

السبت 09 أغسطس 2025 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير أمريكية: صور الأقمار الصناعية تظهر حشودا عسكرية قرب غزة



واشنطن/سما/

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.


وأشارت القناة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن صور الأقمار الصناعية قد تكون إشارة على قرب عملية برية كبرى في غزة.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن "العملية التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي حاليا هي فقط في مدينة غزة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 أكتوبر، على أن يتم فرض حصار على مسلحي حماس الذين ما زالوا في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ هجوم بري في المدينة".

ولفت الموقع إلى أنه تم تفويض رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع "إسرائيل"؟

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

الأخبار الرئيسية

689644cb4c59b778607393d0

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش أثار حنق وزراء حكومة نتنياهو خلال جلسة الكابينت

68963a0e4c59b778624ee618

بعد صراخ ترامب.. محادثة مشحونة ومتوترة بين نتنياهو والمستشار الألماني

68963f7142360452b33a2c90

"صفقة أو نعوش".. "سرايا القدس" توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

68962f2c4c59b75bdb5df1ce

نتنياهو يتهم ألمانيا بـ"مكافأة حماس" بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

6896318d4c59b773a314ce52

إعلام عبري: قطر ومصر تعملان على مخطط جديد لاتفاق بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية