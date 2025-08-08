  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تكشف عن خطوات "فاقت التوقعات" مع مصر

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف عن خطوات "فاقت التوقعات" مع مصر



طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وأن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث "فاق التوقعات" في مسار العلاقات.

وأضاف عراقجي، خلال مقابلة مع برنامج "طهران، إيران، العالم" على شبكة طهران، أنه "خلال هذه الفترة، التقيت بالرئيس المصري 4 مرات، وهو عدد يفوق ما التقيتُ به أي رئيس آخر، حتى مع الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة أو رؤساء دول مجاورة".


وأشار في هذا الصدد إلى أن تجاوز عدد اللقاءات مع نظيره المصري 10 لقاءات بخلاف المكالمات الهاتفية، موضحا: "عدد اللقاءات التي عقدتها مع وزير الخارجية المصري خلال العام الماضي، على ما أعتقد، تجاوز العشرة. كما تجاوزت مكالماتنا الهاتفية ذلك بكثير. معظم هذه الاتصالات تتناول العلاقات الثنائية، وإن كانت قضية غزة وفلسطين جزءا منها أيضًا".

وأكد عراقجي أن مصر دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى تشاور البلدين بانتظام بشأن قضايا فلسطين وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والملف النووي، وكذلك بشأن العدوان الأخير (على إيران).

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، "على سبيل المثال، تم تغيير أسماء الشوارع، كما اتخذ الجانب الآخر إجراءات لن أخوض في تفاصيلها، ولكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين"، وفق قوله.

وواصل قائلا: "علاقاتنا مع مصر فاقت التوقعات، لكننا لا نحن ولا هم في عجلة من أمرنا للإعلان رسميًا عن هذه العلاقات. سيتم ذلك عندما يحين الوقت، سنصل إلى هذه النقطة في الأشهر المقبلة".

وأضاف أنه "ربما لولا الحرب والتطورات الأخيرة، لكنا قد وصلنا إلى تلك المرحلة في وقت أبكر"، معتبرا أن "هذه القضية ليست حاسمة لدرجة أننا نرغب في الوصول إليها في وقت أبكر"، وأن "المهم هو أن لدينا علاقات جيدة جدًا، كعلاقات دولتين عاديتين"، وفق تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية