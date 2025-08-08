إيران تكشف عن خطوات "فاقت التوقعات" مع مصر

طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وأن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث "فاق التوقعات" في مسار العلاقات.

وأضاف عراقجي، خلال مقابلة مع برنامج "طهران، إيران، العالم" على شبكة طهران، أنه "خلال هذه الفترة، التقيت بالرئيس المصري 4 مرات، وهو عدد يفوق ما التقيتُ به أي رئيس آخر، حتى مع الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة أو رؤساء دول مجاورة".



وأشار في هذا الصدد إلى أن تجاوز عدد اللقاءات مع نظيره المصري 10 لقاءات بخلاف المكالمات الهاتفية، موضحا: "عدد اللقاءات التي عقدتها مع وزير الخارجية المصري خلال العام الماضي، على ما أعتقد، تجاوز العشرة. كما تجاوزت مكالماتنا الهاتفية ذلك بكثير. معظم هذه الاتصالات تتناول العلاقات الثنائية، وإن كانت قضية غزة وفلسطين جزءا منها أيضًا".

وأكد عراقجي أن مصر دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى تشاور البلدين بانتظام بشأن قضايا فلسطين وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والملف النووي، وكذلك بشأن العدوان الأخير (على إيران).

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، "على سبيل المثال، تم تغيير أسماء الشوارع، كما اتخذ الجانب الآخر إجراءات لن أخوض في تفاصيلها، ولكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين"، وفق قوله.

وواصل قائلا: "علاقاتنا مع مصر فاقت التوقعات، لكننا لا نحن ولا هم في عجلة من أمرنا للإعلان رسميًا عن هذه العلاقات. سيتم ذلك عندما يحين الوقت، سنصل إلى هذه النقطة في الأشهر المقبلة".

وأضاف أنه "ربما لولا الحرب والتطورات الأخيرة، لكنا قد وصلنا إلى تلك المرحلة في وقت أبكر"، معتبرا أن "هذه القضية ليست حاسمة لدرجة أننا نرغب في الوصول إليها في وقت أبكر"، وأن "المهم هو أن لدينا علاقات جيدة جدًا، كعلاقات دولتين عاديتين"، وفق تعبيره.