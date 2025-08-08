  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"تهديد مباشر".. إعلام إسرائيلي يعلق على تصريحات محافظ شمال سيناء المصرية

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تهديد مباشر".. إعلام إسرائيلي يعلق على تصريحات محافظ شمال سيناء المصرية



القدس المحتلة/سما/

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور الذي حذر فيها من أية محاولة للاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أن الرد "سيذهل العالم".

 

ولاقت تصريحات المسؤول المصري، الذي عمل سابقا كقائد للجيش الثاني الميداني ورئيسا للاستخبارات العسكرية، اهتماما إسرائيليا، ووصفها موقع "srugim" بأنها تمثل "تهديدا مباشرا" و"جبهة جديدة" ضد إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة.

 

 

وذكر الموقع العبري أن محافظ شمال سيناء رد على سؤال حول إمكانية اندلاع صراع عسكري بين مصر وإسرائيل، وقال "إن أي شخص يفكر في الاقتراب من الحدود مع مصر سيواجه ردا سيفاجئ العالم أجمع"، معتبرا هذه التصريحات "تهديدا مصريا مباشرا لإسرائيل".

وأضاف أن هذه التصريحات تأتي متوافقة مع حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شن هجوما حادا على إسرائيل بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، وعلى خلفية التهديد الإسرائيلي بشن حملة عسكرية جديدة واحتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وأشار الموقع العبري إلى إدانة الرئيس المصري "بشكل حاد وغير مسبوق" إسرائيل في خطاب بدا مشابها لخطابات مسؤولين إسرائيليين سابقين، منوها إلى قول السيسي إن "الحرب في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو لتحرير الرهائن، بل هي حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية".

وعلق صحفي هيئة البث الإسرائيلية المتخصص في الشأن العربي، روعي كايس، على تصريحات اللواء خالد مجاور، وقال إنه أطلق تصريحاته تلك حيث كان على مقربة من قطاع غزة برفقة صحفيين.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية