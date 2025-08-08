"تهديد مباشر".. إعلام إسرائيلي يعلق على تصريحات محافظ شمال سيناء المصرية

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور الذي حذر فيها من أية محاولة للاقتراب من الحدود المصرية، مؤكدا أن الرد "سيذهل العالم".

ولاقت تصريحات المسؤول المصري، الذي عمل سابقا كقائد للجيش الثاني الميداني ورئيسا للاستخبارات العسكرية، اهتماما إسرائيليا، ووصفها موقع "srugim" بأنها تمثل "تهديدا مباشرا" و"جبهة جديدة" ضد إسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة.

وذكر الموقع العبري أن محافظ شمال سيناء رد على سؤال حول إمكانية اندلاع صراع عسكري بين مصر وإسرائيل، وقال "إن أي شخص يفكر في الاقتراب من الحدود مع مصر سيواجه ردا سيفاجئ العالم أجمع"، معتبرا هذه التصريحات "تهديدا مصريا مباشرا لإسرائيل".

وأضاف أن هذه التصريحات تأتي متوافقة مع حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شن هجوما حادا على إسرائيل بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، وعلى خلفية التهديد الإسرائيلي بشن حملة عسكرية جديدة واحتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وأشار الموقع العبري إلى إدانة الرئيس المصري "بشكل حاد وغير مسبوق" إسرائيل في خطاب بدا مشابها لخطابات مسؤولين إسرائيليين سابقين، منوها إلى قول السيسي إن "الحرب في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو لتحرير الرهائن، بل هي حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية".

وعلق صحفي هيئة البث الإسرائيلية المتخصص في الشأن العربي، روعي كايس، على تصريحات اللواء خالد مجاور، وقال إنه أطلق تصريحاته تلك حيث كان على مقربة من قطاع غزة برفقة صحفيين.