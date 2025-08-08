  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جنود إسرائيليون مصابون بأمراض نفسية يتظاهرون للمطالبة بالمساواة والعلاج

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون مصابون بأمراض نفسية يتظاهرون للمطالبة بالمساواة والعلاج



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن عشرات الجنود الإسرائيليين المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون عند وزارة الدفاع للمطالبة بالمساواة والعلاج.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يعالج حاليا نحو 80 ألف مصاب من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون من اضطرابات نفسية، فيما يشكل اضطراب ما بعد الصدمة أكثر من 33 بالمئة من المصابين.

وتابع أن الجيش يخصص أكثر من نصف ميزانيته السنوية أي حوالي 4.2 مليار شيكل (نحو 1.2 مليار دولار)، لخدمات مقدمة لمرضى القسم.

وشدد قسم إعادة التأهيل على أن عدد المصابين وتفشي الانتحار بين العسكريين يمثلان "تحديا كبيرا".

وذكرت هيئة البث أن 16 جنديا انتحروا منذ بداية العام 2025 لظروف قتالية مرتبطة بالحرب في غزة.

كما قالت إنه في عام 2024 انتحر 21 جنديا، وفي 2023 انتحر 17 بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية الحرب تم تشخيص ما يقرب من 3770 جنديا باضطراب ما بعد الصدمة.

ووفقا لتحقيقات الجيش الإسرائيلي التي نشرت نتائجها مؤخرا، تعزا حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التي تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على استيعاب الأحداث.

ويجري الجيش تحقيقات في كل حالة انتحار وتشمل فحص الرسائل التي تركها الجنود، ومحادثاتهم مع محيطهم المباشر.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية