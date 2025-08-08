جنود إسرائيليون مصابون بأمراض نفسية يتظاهرون للمطالبة بالمساواة والعلاج

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون من اضطرابات نفسية، فيما يشكل اضطراب ما بعد الصدمة أكثر من 33 بالمئة من المصابين.

وتابع أن الجيش يخصص أكثر من نصف ميزانيته السنوية أي حوالي 4.2 مليار شيكل (نحو 1.2 مليار دولار)، لخدمات مقدمة لمرضى القسم.

وشدد قسم إعادة التأهيل على أن عدد المصابين وتفشي الانتحار بين العسكريين يمثلان "تحديا كبيرا".

وذكرت هيئة البث أن 16 جنديا انتحروا منذ بداية العام 2025 لظروف قتالية مرتبطة بالحرب في غزة.

كما قالت إنه في عام 2024 انتحر 21 جنديا، وفي 2023 انتحر 17 بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية الحرب تم تشخيص ما يقرب من 3770 جنديا باضطراب ما بعد الصدمة.

ووفقا لتحقيقات الجيش الإسرائيلي التي نشرت نتائجها مؤخرا، تعزا حالات الانتحار إلى المشاهد الصعبة التي تعرض لها الجنود، وفقدان الأصدقاء، وعدم القدرة على استيعاب الأحداث.

ويجري الجيش تحقيقات في كل حالة انتحار وتشمل فحص الرسائل التي تركها الجنود، ومحادثاتهم مع محيطهم المباشر.