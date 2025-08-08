  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أطباء بلا حدود" تدعو إلى الإغلاق الفوري لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود" تدعو إلى الإغلاق الفوري لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"



غزة/سما/

دعت منظمة أطباء بلا حدود "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تعمل في قطاع غزة، إلى الإغلاق الفوري.


وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مواقع لـ"قتل منظم وتجريد من الإنسانية". 

وقالت إن "ما يقارب الـ 54 عاما من عمل منظمة أطباء بلا حدود، نادرا ما شهدنا هذا المستوى من العنف المنهجي ضد مدنيين عزل".

من جهتها قالت راكيل أيورا، المديرة العامة للمنظمة إن "أطفال يطلق عليهم النار في صدورهم بينما يحاولون الوصول إلى الطعام، وأشخاص يسحقون أو يختنقون في تدافعات، حشود كاملة تطلق عليها النار في نقاط التوزيع". 

وأشارت إلى أن "مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة التي تتظاهر بأنها مساعدات إنسانية، قد تحولت إلى مختبر للقسوة، يجب أن يتوقف هذا الآن".

ودعت المنظمة إلى "تفكيك فوري لمخطط مؤسسة غزة الإنسانية، واستعادة آلية إيصال المساعدات المنسقة من قبل الأمم المتحدة".

كما دعت الحكومات، خصوصا الولايات المتحدة، والجهات المانحة الخاصة إلى تعليق كل أشكال الدعم المالي والسياسي لها.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات 87 قتيلا و 570 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 1,655 قتيلا وأكثر من 11,800 إصابة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

ما يفعله الجوع!

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية