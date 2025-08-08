"أطباء بلا حدود" تدعو إلى الإغلاق الفوري لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"

غزة/سما/

دعت منظمة أطباء بلا حدود "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تعمل في قطاع غزة، إلى الإغلاق الفوري.



وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مواقع لـ"قتل منظم وتجريد من الإنسانية".

وقالت إن "ما يقارب الـ 54 عاما من عمل منظمة أطباء بلا حدود، نادرا ما شهدنا هذا المستوى من العنف المنهجي ضد مدنيين عزل".

من جهتها قالت راكيل أيورا، المديرة العامة للمنظمة إن "أطفال يطلق عليهم النار في صدورهم بينما يحاولون الوصول إلى الطعام، وأشخاص يسحقون أو يختنقون في تدافعات، حشود كاملة تطلق عليها النار في نقاط التوزيع".

وأشارت إلى أن "مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة التي تتظاهر بأنها مساعدات إنسانية، قد تحولت إلى مختبر للقسوة، يجب أن يتوقف هذا الآن".

ودعت المنظمة إلى "تفكيك فوري لمخطط مؤسسة غزة الإنسانية، واستعادة آلية إيصال المساعدات المنسقة من قبل الأمم المتحدة".

كما دعت الحكومات، خصوصا الولايات المتحدة، والجهات المانحة الخاصة إلى تعليق كل أشكال الدعم المالي والسياسي لها.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات 87 قتيلا و 570 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 1,655 قتيلا وأكثر من 11,800 إصابة.