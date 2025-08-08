رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء "عملية غدعون" ويتحدث عن خلافه مع نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أمس الخميس، انتهاء "عملية عربات غدعون" في قطاع غزة ، متحدثا عن خلافه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال زامير تعليقا على المواجهة مع نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، إننا "سنواصل التعبير عن موقفنا".

وأجرى زامير، تقييما للوضع في منتدى هيئة الأركان العامة، تناول فيه تقارير عن اختلافات حادة في الرأي بينه وبين القيادة السياسية ونتنياهو. وقال زامير إن "ثقافة الجدل جزء لا يتجزأ من تاريخ شعب إسرائيل، وتشكل عنصرا أساسيا في الثقافة التنظيمية للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "سنواصل التعبير عن موقفنا دون خوف، وبأسلوب عملي ومستقل ومهني. نحن لا نتعامل مع نظرية، بل مع حقوق النفوس والدفاع عن الدولة. ما يهمنا هو مصلحتها وأمنها فقط".

وقال زامير "نصل في هذه الأيام إلى نهاية عمليات مركبات غدعون التي حققت أهدافها وسنستمر في العمل لضمان الأمن بعيد المدى لمواطنينا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تملك القدرة اليوم على إنتاج حدود أمنية جديدة (على كافة الجبهات) عبر الاستهداف المتواصل لأعدائها"، وختم قائلا: "مستمرون بالقتال في كل الجبهات وصدى غاراتنا يسمع في أرجاء الشرق الأوسط.

ويستعد الكابينيت الإسرائيلي لعقد اجتماع حاسم اليوم الخميس، لمناقشة خطة الجيش لاحتلال كامل قطاع غزة، وسط انقسام داخل الحكومة بين مؤيدين لعملية عسكرية واسعة وداعين لنهج أكثر حذرا.

وحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، فإن المطروح على الطاولة هو قرار مبدئي باستكمال السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أراضي القطاع. ووفقا للمخطط، سيتولى الجيش الإسرائيلي تنفيذ القرار، وستستمر عملية الاحتلال نحو 5 أشهر، وتشمل الخطة أيضا تشجيع الهجرة الطوعية للسكان.

وكانت "رويترز" أفادت بوقت سابق بأن زامير عارض خلال جلسة مشاورات أمنية يوم الثلاثاء مقترح نتنياهو حول الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زامير حذر من أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى انخراط طويل الأمد للجيش في القطاع، الذي كان قد انسحب منه قبل نحو 20 عاما، كما قد يعرض حياة الرهائن المحتجزين في غزة للخطر.