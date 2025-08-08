  1. الرئيسية
سموتريتش ينشر صورة له مع عبارة "الموت للعرب" ويتوعد: باسم الله نقود ثورة استيطان

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نشر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صورة شخصية له أمام جدار كتب عليه "الموت للعرب" بخط كبير وواضح خلال زيارته لمستوطنة شمال الضفة الغربية.

 

وفي وقت لاحق قال وزير المالية الإسرائيلي إنه لم يلاحظ الكتابة، وكان سموتريتش قد شارك في اقتحام منطقة مستوطنة صانور شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل ضمن قانون فك الارتباط.

وتوعد سموتريتش بالعودة إلى صانور وبنائها، قائلا: "ما يزعج الإعلام ليس الكتابة الجرافيتية السخيفة التي لا يلاحظها أحد، بل حقيقة أننا، باسم الله، نقود ثورة استيطان وأمن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لم نشهدها منذ عقود".

وأضاف "يسعدنا أن نقود تصحيح التهجير من شمال السامرة وتجديد الاستيطان في مستوطنة صانور، انطلاقا من حبنا الكبير للشعب والإنسانية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد.

وأعلنت إسرائيل في مايو الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا في سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تعتبر بمثابة ضم فعلي للضفة الغربية، إذ باتت إسرائيل تفرض واقعا استيطانيا لا رجعة عنه، وفق تصريحات رسمية من مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس "مديرية الاستيطان" بوزارة الدفاع الإسرائيلية يوني دانينو.

