والدة طفل ظهر يقبل يد جندي أمريكي في غزة: ابني خرج بحثا عن طعام ولم يعد

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

قالت سهام الجرابعة، والدة الطفل الذي ظهر في فيديو وهو يقبل يد جندي أمريكي قرب إحدى نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، إن طفلها فقد أثره منذ خروجه للحصول على مساعدات غذائية غرب رفح.

وأفادت الأم بأن طفلها عبد الرحيم، والملقب بـ "أمير"، يبلغ من العمر عشرة أعوام، وقد فقدت آثاره منذ خروجه للحصول على مساعدات غذائية في منطقة الشاكوش غرب رفح.

 

وأضافت: "عبد الرحيم توجّه إلى نقطة توزيع المساعدات بهدف إحضار الطعام لإخوته، في ظل المجاعة الحادة ونقص المواد الغذائية الذي نعاني منه".

وأكدت الجرابعة أنها لا تزال حتى الآن تواصل البحث عنه، لكنها لم تتمكن من العثور على أي أثر له، ولم تحصل على أي معلومة تؤكد مكانه أو وضعه الصحي.

وتابعت: "لا أعلم إن كان عبد الرحيم لا يزال على قيد الحياة، أم أنه استشهد"، مشيرة إلى أن أحد شهود العيان أبلغها بأنه رآه في محيط نقطة توزيع المساعدات في منطقة الشاكوش.

وقالت إنها توجهت إلى جميع المستشفيات الميدانية والمشافي الأخرى في المنطقة بحثا عنه، ولكن دون جدوى، مضيفة: "بحثت في كل مكان يمكن أن يكون فيه، لكن لا أثر له حتى الآن".

ويأتي تصريح والدة الطفل بعد أن كشف جندي أمريكي سابق خدم في أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة أن "أمير" قتله الجيش الإسرائيلي بدم بارد.

