برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة



غزة/سما/

أكد برنامج الأغذية العالمي أن نصف مليون شخص في قطاع غزة على شفا المجاعة.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم الخميس، أن أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.

وأشار إلى أن ثلث سكان القطاع على الأقل يقضون أياما بدون الحصول على طعام.

وذكر أن الطريقة الوحيدة لإيصال الغذاء إليهم، على نطاق واسع، هي برا، مؤكدا أنه "لا يمكن الخروج من مجاعة مستفحلة في غزة عن طريق الإنزال الجوي".

 

وأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع استقبل أمس فقط 84 شاحنة مساعدات، في ظل استمرار الحصار الخانق وتقييد إدخال الإمدادات الإنسانية.

وقال إن غالبية الشاحنات تعرضت لعمليات نهب وسطو، نتيجة ما وصفه بـ"حالة الفوضى الأمنية التي ترعاها إسرائيل".

وأوضح أن هذه الكميات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، مشيرا إلى أن غزة تحتاج يوميا إلى 600 شاحنة إغاثة ووقود. 

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، وبشكل متكرر، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأممية من ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية في القطاع مع مواصلة إسرائيل تشديد إغلاقها للمعابر منذ مارس الماضي، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

