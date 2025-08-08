  1. الرئيسية
أهالي الأسرى الإسرائيليين يناشدون زامير: لا تساعد على التضحية بالمختطفين

الجمعة 08 أغسطس 2025 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي الأسرى الإسرائيليين يناشدون زامير: لا تساعد على التضحية بالمختطفين



القدس المحتلة/سما/

دعا تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى معارضة خطة احتلال قطاع غزة، والتي ستناقش في مجلس الوزراء مساء الخميس.


وقال أهالي الأسرى في بيان، "رئيس الأركان زامير، لا تمد يد العون للتضحية بالمختطفين! أنت قائد جيش الشعب، وإرادة الشعب هي إنهاء الحرب وإعادة الرهائن. تذكروا قيم الجيش الإسرائيلي".

ويستعد الكابينيت الإسرائيلي لعقد اجتماع حاسم اليوم الخميس، لمناقشة خطة الجيش لاحتلال كامل قطاع غزة، وسط انقسام داخل الحكومة بين مؤيدين لعملية عسكرية واسعة وداعين لنهج أكثر حذرا.

وحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، فإن المطروح على الطاولة هو قرار مبدئي باستكمال السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أراضي القطاع. ووفقا للمخطط، سيتولى الجيش الإسرائيلي تنفيذ القرار، وستستمر عملية الاحتلال نحو 5 أشهر، وتشمل الخطة أيضا تشجيع الهجرة الطوعية للسكان.

وكانت "رويترز" أفادت بوقت سابق بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير عارض خلال جلسة مشاورات أمنية يوم الثلاثاء مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم: "عارض زامير اقتراح نتنياهو السيطرة على بقية المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش في غزة، وذلك في اجتماع شابه التوتر استمر ثلاث ساعات يوم الثلاثاء".

وأفادت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، بأن زامير حذر من أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى انخراط طويل الأمد للجيش في القطاع، الذي كان قد انسحب منه قبل نحو 20 عاما، كما قد يعرض حياة الرهائن المحتجزين في غزة للخطر.

