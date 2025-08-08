الولايات المتحدة تعلن خطة لتوسيع نقاط توزيع المساعدات في غزة

أعلن السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي، عن خطة لتوسيع عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تحسين إيصال الإغاثة لسكان القطاع.

وتنوي الولايات المتحدة تمويل مراكز التوزيع الجديدة، حيث من المقرر أن يرتفع عدد نقاط تسليم المساعدات من أربع حاليا إلى 16 نقطة إضافية، تتيح لسكان غزة الوصول إلى الإمدادات بشكل أسهل وأكثر انتظاما.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن نيتها تعزيز عمليات توزيع المساعدات في القطاع، وذلك إما من خلال تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" أو عبر السماح للدول الأجنبية بإرسال الإمدادات مباشرة.

وقال مصدر مطلع على مجريات المحادثات لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الإدارة الأمريكية تعتزم زيادة كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة بشكل كبير".

ويعد هذا التوجه جزءا من استجابة دولية متصاعدة لتكثيف الدعم الإنساني الموجه لسكان القطاع، في ظل تزايد الضغوط الدولية بشأن الأزمة المتفاقمة هناك، وتنامي التعاون بين عدد من الدول في إرسال الغذاء والمساعدات الطبية، بما في ذلك عبر عمليات الإسقاط الجوي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه "بناء على تعليمات من المستوى السياسي، وفي إطار التعاون القائم بين إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، يواصل الجيش الإسرائيلي، بقيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، تنفيذ سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، تم إسقاط 107 حزم مساعدات، تضم مواد غذائية مخصصة لسكان القطاع، من قبل خمس دول مختلفة".

وكانت أولى عمليات الإسقاط هذه قد نفذت يوم الجمعة الماضي، بالتنسيق مع كل من فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، حيث تم إسقاط 126 منصة تضم مواد غذائية وإمدادات طبية جوا داخل قطاع غزة.