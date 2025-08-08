  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحريديم في "إسرائيل" يهددون بصراع عالمي والحاخامات يطالبون البيت الأبيض بالتدخل

الجمعة 08 أغسطس 2025 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريديم في "إسرائيل" يهددون بصراع عالمي والحاخامات يطالبون البيت الأبيض بالتدخل



القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الأربعاء، حكما بالسجن على شقيقين من اليهود الحريديم بتهمة التهرّب من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ما أثار ردود فعل غاضبة.


واعتقلت الشرطة العسكرية الشقيقين، رافائيل وباروخ يتسحاقوف، وهما طالب وخريج من معهد "مأوروت هاتوراه" في كريات ياعاريم، ليل الثلاثاء من منزلهما في تل أبيب. ووفقا للحكم، سيقضي رافائيل 17 يوما في السجن، بينما سيقضي بَروخ 13 يومًا.

وأثارت الاعتقالات ردود فعل غاضبة في أوساط الحريديم، أبرزها في منزل زعيم التيار الليتواني الحريدي، الحاخام دوف لاندو، حيث جرت مشاورات بمشاركة نشطاء من داخل إسرائيل وخارجها بهدف التوصل إلى إجماع حول خطوات الرد. وجاء في بيان رسمي من منزله: "دولة إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة. اليهودية الحريدية ستخوض معركة عالمية غير مسبوقة".

إلى جانب ذلك، أطلق التيار "اليورشاليمي" حملة مثيرة للجدل، حيث دُعي الشبان الذين لم يستجيبوا لأوامر التجنيد للتسجيل في سحب خاص تُمنح فيه جوائز مالية تصل إلى آلاف الشواقل.

ووفقا للإعلان، سيُدرج المشاركون في السحب "من بين جميع الأبطال الحاصلين على أوامر التجنيد"، على أن تُجرى القرعة الأولى الأسبوع المقبل. وفي منشور صادر عن مقر "نعطين غاف" — وهو هيئة تنشط داخل المجتمع الحريدي — جاء: "حصلت على أمر تجنيد؟ لقد ربحت!"

وفي الأسبوع الماضي، وبعد خطاب الحاخام دوف لاندو، صرّح مصدر في حزب "ديغيل هتوراه": "قصده أنه إذا تم اعتقال طلاب المعاهد الدينية، فستجد السلطات نفسها أمام يهودية حريدية عالمية موحدة، مع ممارسة ضغط سياسي واقتصادي عبر اليهود في الولايات المتحدة المقرّبين من الحاخام. سياسيا: عبر البيت الأبيض، واقتصاديا: بوقف التبرعات للمؤسسات الإسرائيلية".

كما وردت تقارير عن محاولة اعتقال أحد طلاب المعاهد الدينية في حيفا، في منزل والديه، إلا أنه لم يكن في المنزل، وهو شاب متزوج منذ نحو شهر.

هذا وتعارض الأحزاب الحريدية، المشاركة في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، أي قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، ويعتبرون أن دراسة التوراة هي أهم أولوياتهم وأن التجنيد يمثل تهديدا لهويتهم الدينية.

وبعد اندلاع حرب غزة، ازداد الضغط على الحكومة من المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي. فقد ألغت المحكمة العليا الإعفاء التلقائي من التجنيد وأصدرت تعليمات للجيش ببدء تجنيد الحريديم، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية.

ردا على ذلك، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. كما شهدت عدة مدن إسرائيلية، خاصة ذات أغلبية حريدية، مظاهرات واحتجاجات ضد قرار التجنيد، حيث خرج آلاف المتدينين للتعبير عن رفضهم للخدمة العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

ما يفعله الجوع!

الأخبار الرئيسية

Screenshot-2025-08-08-at-9.51.39-AM-730x438

منصور يحذر من خطورة القرار الإسرائيلي باحتلال غزة.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 24 ساعة

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية