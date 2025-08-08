مندوب فلسطين بالجامعة العربية: فك حصار غزة مسؤولية 57 دولة عربية وإسلامية وليس مصر وحدها

القاهرة/سما/

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن مسؤولية فك الحصار الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تقع على عاتق 57 دولة عربية وإسلامية وليس على مصر وحدها.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن قرار كسر الحصار الإسرائيلي لغزة، حيث ترتكب القوات الإسرائيلية "واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية" هو قرار أقرته القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، مشددا أن على جميع تلك الدول العمل لفك الحصار وإدخال المساعدات وليس على دولة بعينها.



وكان البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية تضمن قرارا بـ "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية" تشمل إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، و"دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل".

وشدد الدبلوماسي الفلسطيني -خلال احتفالية نظمتها المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية لتكريم مندوب مصر الدائم في الجامعة مع قرب انتهاء فترة عمله بالجامعة العربية- على ضرورة أن تتحرك الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بشكل يفوق التحركات الدبلوماسية، معللا ذلك بأن إسرائيل ومن يقف خلفها ويدعمها "لا يفهمان لغة الإدانة أو الشجب أو الاستنكار أو المناشدة ولا تلتفت لها إسرائيل".

وأشار السفير العكلوك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل خلال حربها على الشعب الفلسطيني بنحو 100 ألف طن من المتفجرات تسببت في كارثة إنسانية وشجعت بها إسرائيل على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، مستنكرا تصريحات الإدارة الأمريكية على لسان مندوبتها في مجلس الأمن الدولي عن أنه ليست هناك مجاعة في قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من جريمة حرب واستخدام التجويع وسيلة للإبادة الجماعية لم يحدث له مثيل في التاريخ المعاصر"، وأنه لم يحدث في التاريخ الحديث أن حاصرت دولة أو قوة احتلال 2 مليون إنسان ومنعت عنهم الطعام والماء والدواء ودمرت كل مناحي الحياة كما يحدث في حق الشعب الفلسطيني.

ووصف السفير العكلوك ما يحدث في غزة بأنه "يتعدى كل أشكال الإبادة الجماعية وأصبح يؤذي مشاعر كل إنسان على وجه الأرض إلا اليمين الإسرائيلي المتطرف"، مؤكدا أن الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني "ستبقى جرحا نازفا" في وجه هذا العالم.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أن النظام العالمي لم يستطع على مدار 670 يوما أن يوقف جرائم "الإبادة الجماعية والتجويع في غزة وجريمة والتطهير العرقي التي تحدث في الضفة الغربية المحتلة".