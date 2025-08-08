السيسي يوجه رسالة تحذيرية للشعوب العربية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العلاقة بين مصر وأشقائها العرب "قوية ومتزنة" سواء في المغرب العربي وشمال إفريقيا أو المشرق العربي ودول الخليج، محذرا من محاولات بث الفرقة.

وقال السيسي في كلمة خلال زيارته للأكاديمية العسكرية اليوم الأربعاء، إن هناك مخططا لبث الفرقة والخلاف في المنطقة العربية والوقيعة بين مصر وأشقائها، متابعا: "نحن أشقاء وسنظل كذلك، وأمننا العربي واحد، وكل من يحاول التدخل هدفه الإضرار بنا".

ووجه رسالة للشعوب العربية، قائلا: "يا سعودي يا إماراتي يا كويتي يا قطري يا سوري يا إنسان، مش كل اللي بتشوفوه وتسمعوه تصدقوه وتتحركوا وراه، نحن في أحوج ما يكون لنكون مع بعضنا؛ من أجل أمننا وشعوبنا".

وشدد على أن مصر لن تنسى أبدا المواقف العربية الإيجابية معها. وواصل: "لا أقول كلام سياسة، ولكن علاقتنا طيبة للغاية بكل أشقائنا في المنطقة العربية، وأي محاولات للإيقاع والخلاف يستهدف إضعافنا ونحن في أحوج ما نكون للوقوف معا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي".

وتابع متسائلا: "هل هذا هو الوقت المناسب للخلاف والنزاع؟!"، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كسلاح للتأثير على الشعوب وخفض الروح المعنوية ونشر الشائعات وتفكيك الإرادة والتضامن.

وقال السيسي في كلمته: "مش كل اللي بتشوفوه وبتسمعوه في مواقع التواصل ووسائل الإعلام حقيقي"، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض لمحاولات تستخدم فيها كل الوسائل لإحداث التأثير المطلوب وإنجاح الخطط المطلوب تنفيذها.

وأكد أنه "لا يمكن هزيمة شعب متماسك، بشرط الفهم والوعي والاستعداد للتضحية".