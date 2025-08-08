رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

بروكسل/سما/

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها توسيع الحرب في قطاع غزة.



وحثت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، تل أبيب على السماح "الفوري ودون عوائق" بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين.

وشددت أورسولا فون دير لاين على أن هناك حاجة الآن إلى وقف لإطلاق النار.

وفي خطوة اعتبرت تصعيدا خطيرا، صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش على خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.