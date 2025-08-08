مصر تهاجم قرار "إسرائيل" بشأن غزة

واعتبرت مصر هذا القرار محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واستمرارا لحرب الإبادة في غزة، التي تهدف إلى تقويض مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.

وأكدت مصر أن سياسة إسرائيل القائمة على التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية لن تسفر سوى عن مزيد من تصعيد التوتر، وتعزيز الكراهية، وانتشار التطرف في المنطقة، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما دعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف المعنية، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف سياسة القوة الغاشمة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدد فرص تحقيق السلام وتقضي على إمكانية حل الدولتين.

وجددت مصر تأكيدها على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمانة وحيدة للسلام الشامل والعادل.

يأتي هذا البيان في أعقاب موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على خطة للسيطرة الكاملة على غزة، وذلك بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، رغم التنديد الدولي المتصاعد بالحرب التي استمرت قرابة العامين.