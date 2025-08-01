السعودية توجه رسالة للمجتمع الدولي: توجب اتخاذ مواقف فعلية تجاه جرائم "إسرائيل"

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة: "تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدین بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف البيان أن "الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

وحذرت المملكة من أن "استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية فورا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميا و عالميا، وبنذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

وأكدت السعودية على أن "هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية استنادا للقرارات الأممية ذات الصلة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

وعلقت حركة حماس اليوم الجمعة على قرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال غزة، معتبرة أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ومؤكدة أن بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم.