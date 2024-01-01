  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تعلن تصفية قيادي سوري بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغارة في لبنان

الجمعة 08 أغسطس 2025 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن تصفية قيادي سوري بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغارة في لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، اغتيال رئيس جهاز الأمن العسكري التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سوريا أمس الخميس في غارة جوية نفذها في منطقة البقاع اللبناني.


وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي إنه بمساعدة جهاز الشاباك "قضيا في لبنان على رئيس الدائرة العسكرية الأمنية لمنظمة الجبهة الشعبية في سوريا".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم أمس بتوجيه استخباراتي من جهاز الشاباك، في منطقة البقاع اللبنانية، وقضى على المدعو محمد وشاح "أبو خليل"، وهو سوري بارز في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سوريا".

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن وشاح "كان مسؤولا عن إبرام تعاون مع منظمات فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعي، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف أن "أبو خليل قد تولى منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية للتنظيم في سوريا بعد تصفية سلفه في المنصب، المدعو نضال عبد العال، في شقة مخبئه ببيروت خلال شهر سبتمبر من العام 2024".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول إن "الجبهة الشعبية هي عبارة عن منظمة إرهابية فلسطينية، لها سجل طويل من العمليات الإرهابية بأشكال وأساليب متعددة ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها"، مؤكدا أنه "سيستمر مع جهاز الشاباك بالعمل لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".

وكانت مراسلتنا أفادت أمس، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

ما يفعله الجوع!

الأخبار الرئيسية

689607724c59b74f2252f1ba

مكتب نتنياهو: "إسرائيل" لم تحدد مواعيد لإخلاء سكان مدينة غزة

689609084c59b75574227bf1

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث "إسرائيل" على إعادة النظر في توسيع حربها على غزة

6895eb2e423604280562aafc

الجيش الإسرائيلي: سنعمق التخطيط العملياتي لإعادة الأسرى وإسقاط "حماس"

6895e7914c59b74f1b5a4722

مسؤول إسرائيلي يزعم أن 51% من سكان غزة يريدون الهجرة

6895d4e84c59b7214a109ddd

مصادر مقربة من سموتريتش: خطة نتنياهو تكرار فاشل لا يحقق الحسم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية