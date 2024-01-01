"إسرائيل" تعلن تصفية قيادي سوري بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغارة في لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، اغتيال رئيس جهاز الأمن العسكري التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سوريا أمس الخميس في غارة جوية نفذها في منطقة البقاع اللبناني.



وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي إنه بمساعدة جهاز الشاباك "قضيا في لبنان على رئيس الدائرة العسكرية الأمنية لمنظمة الجبهة الشعبية في سوريا".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم أمس بتوجيه استخباراتي من جهاز الشاباك، في منطقة البقاع اللبنانية، وقضى على المدعو محمد وشاح "أبو خليل"، وهو سوري بارز في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سوريا".

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن وشاح "كان مسؤولا عن إبرام تعاون مع منظمات فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعي، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف أن "أبو خليل قد تولى منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية للتنظيم في سوريا بعد تصفية سلفه في المنصب، المدعو نضال عبد العال، في شقة مخبئه ببيروت خلال شهر سبتمبر من العام 2024".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول إن "الجبهة الشعبية هي عبارة عن منظمة إرهابية فلسطينية، لها سجل طويل من العمليات الإرهابية بأشكال وأساليب متعددة ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها"، مؤكدا أنه "سيستمر مع جهاز الشاباك بالعمل لإزالة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".

وكانت مراسلتنا أفادت أمس، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.