غزة: مساعدات من "السماء" تصيب طفلا معيلا لأبيه المشلول (فيديو)

غزة/سما/

تحولت لحظة أمل إلى مأساة في سماء قطاع غزة، حين سقط صندوق مساعدات جوي مباشرة على الطفل الفلسطيني كرم الكحلوت (12 عاما) ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسه.

ويرقد الكلحوت في العناية المركزة إثر إصابته البليغة، وهو وحيد عائلته، ووالده (المصاب بالشلل الحركي) كان قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أعوام، ويصارع الآن من أجل الحياة.



وبات قطاع غزة "أسوأ مكان في العالم للأطفال" وفق ما أكد الناطق الناطق باسم "يونيسف" في فلسطين، مشددا على ضرورة "دخول المساعدات بشكل كبير، وبسرعة ومن أكثر من معبر".

وخلفت الحرب الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 60 ألف شهيد و152 ألفا و45 مصابا من المواطنين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.