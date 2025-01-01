  1. الرئيسية
وزير الخارجية البلجيكي يستدعي سفيرة "إسرائيل"

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروكسل/سما/

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أنه استدعى سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، إيديت روزنزاويغ-أبو، بهدف الحصول على توضيحات بشأن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطتها لاحتلال غزة.


وقال بريفو إنه يرغب في التعبير عن "رفض بلجيكا الكامل لهذا القرار، وكذلك لمواصلة سياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن الأولوية في الوقت الراهن هي "الضغط بقوة من أجل التراجع عن هذه الخطط".

وأكد وزير الخارجية البلجيكي أنه "ورغم مشروعية السعي لتدمير الجماعة الإرهابية حماس، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم من خلال عمليات عسكرية غير متناسبة، من شأنها أن تطيل قائمة الضحايا المدنيين الفلسطينيين، التي هي طويلة جدا بالفعل".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

