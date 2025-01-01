  1. الرئيسية
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي باحتلال غزة

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي باحتلال غزة



غزة/سما/

طالب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف احتلال غزة.


وقال تورك، في بيان، يوم الجمعة، إنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا".

وأضاف: "يتعارض هذا مع قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار إلى أن "أي تصعيد إضافي للصراع بين حماس وإسرائيل، الذي دمر غزة وأودى بحياة عشرات الآلاف، سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري الجماعي، ومزيد من القتل، ومعاناة لا تطاق، وتدمير لا معنى له، وجرائم وحشية".

وأصر تورك على أنه بدلا من تصعيد الصراع "ينبغي على الحكومة الإسرائيلية بذل كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود".

وفي الوقت نفسه، لفت أنه "يجب الإفراج فورا عن جميع الرهائن" وأضاف أنه يجب أيضا إطلاق سراح الفلسطينيين "المعتقلين تعسفيا" لدى إسرائيل.

وقال المفوض السامي: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بسلام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

