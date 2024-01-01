وزيرة خارجية فلسطين تحضّر للقمة الروسية العربية وتعول على مخرجاتها

رام الله/سما/

قالت وزيرة خارجية فلسطين فارسين أغابيكيان شاهين إن السلطة الوطنية الفلسطينية تستعد بشكل نشط للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في منتصف أكتوبر في موسكو.



وأعربت الوزيرة الفلسطينية، في مقابلة مع وكالة نوفوستي عن اعتقادها بأن تلعب هذه القمة، دورا في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

في وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين، القادة العرب إلى المشاركة في القمة.

وأضافت الوزيرة: "نحن مهتمون جدا بعقد القمة الروسية العربية، والتحضيرات تجري على قدم وساق. نتوقع أن تسهم نتائج القمة بشكل كبير في دعم جهود روسيا والدول العربية لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وضم الأراضي. قطاع غزة، يعيش اليوم في كارثة إنسانية خطيرة".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن القمة ستساهم في تحقيق التسوية السلمية في الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل. وستكون كذلك خطوة مهمة في دعم الحل المتمثل في إقامة دولتين لشعبين وتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تسوية الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك (28-30 يوليو).

وترأست فرنسا والعربية السعودية هذه الفعالية. وأصبح المؤتمر المذكور، أكبر مبادرة دولية تهدف إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

ووفقا للخارجية الفرنسية، دعا وزراء خارجية 15 دولة غربية في أعقاب المؤتمر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن المعروف أن الموقف الروسي يتلخص في أن التسوية لا يمكن أن تتم إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بإنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حتى الآن اعترفت 147 بما في ذلك روسيا الاتحادية، بدولة فلسطين، ولا تتضمن القائمة الولايات المتحدة. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وفي العام نفسه، اعترفت بفلسطين عشر دول، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.

