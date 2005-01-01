  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش: سنمحو الدولة الفلسطينية لاحقا بعون الله

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: سنمحو الدولة الفلسطينية لاحقا بعون الله



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على "محو الدولة الفلسطينية".


وقال وزير المالية الإسرائيلي في مقابلة مع نشرة السبت الإخبارية "أوفيك": إنه "يعمل على العودة إلى التجمعات السكانية التي تم إخلاؤها في شمال السامرة (الضفة الغربية) والحدائق والأباريق".

وأضاف: "آمل أن يحدث هذا في الأسابيع المقبلة حول تصحيح خطيئة فك الارتباط، شعب إسرائيل يصحح الخطيئة في غزة، وآمل أن ننجح أيضا في استكمال تصحيح الخطيئة في شمال السامرة".

وتابع: "ما يشرفنا القيام به في هذا المصطلح هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية، لاحقا، بعون الله، رسميا، ولكن أولا وقبل كل شيء، نحن ببساطة نخرج هذه الفكرة من جدول الأعمال كجزء من دروس 7 أكتوبر، ونرسخ الحقائق على الأرض".

وأعلنت إسرائيل في مايو الماضي إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس التي كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن المراحل الثلاث لاحتلال قطاع غزة..

مكتب نتنياهو في بيان رسمي ؛ الحكومة الإسرائيلية توافق رسميا على احتلال مدينة غزة

رئيس وزراء إسرائيل يكذب..مشادة كلامية بين ترامب ونتنياهو حول غزة

المعارضة الاسرائيلية: قرار الكابينت باحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كوارث كثيرة

تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

ما يفعله الجوع!

الأخبار الرئيسية

6895d4e84c59b7214a109ddd

مصادر مقربة من سموتريتش: خطة نتنياهو تكرار فاشل لا يحقق الحسم

68959cb24236046092267202

معارضة سياسية إسرائيلية لقرار احتلال غزة

قائد العمليات السابق بالجيش الاسرائيلي: الحكومة المجنونة تفرض على الجيش خطة لا يؤمن بها

زامير: احتلال غزة يحتاج 200 ألف جندي احتياط ويتطلب إنشاء مستشفيات وضخ مساعدات بكميات لا يتحملها الجيش

القناة 12 العبرية : الرئيس عباس يدرس إعلان السلطة الفلسطينية دولة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية