هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟.. مكتب الحكومة الإسرائيلية يعلق

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نشرته شبكة nbc الأمريكية حول صراخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو لإنكار الأخير حصول مجاعة في غزة.


وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "ما ورد في تقرير عن محادثة صراخ مزعومة بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب هو خبر كاذب تماما".


وكانت الشبكة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية في 28 يوليو الفائت اتمست بـ"الصراخ والحدية" بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقا للشبكة فإن نتنياهو أبلغ ترامب أن تقارير المجاعة في غزة "مُفبركة" من قِبل حماس، وأن الجوع ليس منتشرًا على نطاق واسع في القطاع.

ثم قاطع ترامب نتنياهو وبدأ بالصراخ، قائلا إن مساعدي الرئيس أطلعوه على أدلة على أن أطفال غزة يتضورون جوعا، وأنه لا يريد أن ينكر ذلك باعتباره "مزيفا".

وصف التقرير المحادثة بأنها "محادثة مباشرة، في أغلبها من طرف واحد، حول وضع المساعدات الإنسانية"، حيث كان ترامب "يُلقي بظلاله على الحديث"، وفقًا لمسؤول أمريكي سابق مُطّلع على المكالمة.

وأضاف المسؤول نفسه أن واشنطن "لا تشعر فقط بأن الوضع مزر، بل إنها تتحمل مسؤوليته بسبب مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي أُنشئت للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع المُدمر، ولكنها تُعاني من تقارير يومية عن إطلاق نار ووفيات بالقرب من مواقعها.

