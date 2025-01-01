  1. الرئيسية
غانتس منتقدا الحكومة الإسرائيلية: الإخفاقات السياسية تفسد انتصارات الجيش

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس منتقدا الحكومة الإسرائيلية: الإخفاقات السياسية تفسد انتصارات الجيش



القدس المحتلة/سما/

وجه زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس انتقادا إلى الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الإخفاقات السياسية تفسد الإنجازات العسكرية للجيش".

وقال غانتس في تغريدة نشرها على موقع "إكس" اليوم الجمعة إن "على إسرائيل أن تعلن استعدادها لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم مقابل إعادة المحتجزين".

وأضاف موجها كلامه لحكومة نتنياهو: "مشكلة هذه الحكومة أنها بطيئة، وغير حازمة، ولا تستغل الفرص المتاحة، وليست مبدعة".

وتابع "لقد دخلنا غزة بالفعل بانقسامات رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يخشى ذلك، لكن السؤال هو: ماذا فعلنا منذ ذلك الحين؟ مجرد مضيعة للوقت وإنجازات عسكرية".

وأردف "كنا نتحدث عن اليوم التالي للحرب، ونتنياهو لم يتحرك، تستحق إسرائيل قيادة تستغل الفرص، لا قيادة تتخفى ولا تسعى جاهدة لإعادة الرهائن وهزيمة "حماس" بكل قوتها".

وجاءت تصريحات زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

