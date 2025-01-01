  1. الرئيسية
الصين تدعو "إسرائيل" لوقف "أعمالها الخطرة" في غزة فورا

الجمعة 08 أغسطس 2025 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بكين/سما/

دعت الصين اليوم الجمعة، إسرائيل إلى وقف "أعمالها الخطرة" في قطاع غزة فورا، وذلك عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع.


ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن "لدى بكين "مخاوف جدية بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وندعوها لوقف أعمالها الخطرة فورا".

وكانت كل من أستراليا وبريطانيا دعتا إسرائيل للتراجع عن خطط احتلال قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم اتباع هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وأضافت وونغ أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكررت دعواتها لوقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات دون عوائق، ولحركة حماس المسلحة إعادة الرهائن.

وأضافت: "إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم - دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا".

من جانبها، قالت عضو البرلمان البريطاني والوزيرة المساعدة، مياتا فانبوليه، في تصريحات لراديو "تايمز": "نرى أن هذا القرار خطأ فادح، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه".

وأضافت: "القرار ينذر بتصعيد مأساوي لوضع إنساني هو أصلا غير محتمل وبالغ السوء".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد أقر خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب في غزة، تشمل:

نزع سلاح حركة حماس.
استعادة جميع الرهائن سواء كانوا أحياء أو قتلى.
تجريد قطاع غزة من السلاح.
الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع.
إقامة حكومة مدنية في غزة لا تخضع لسيطرة حماس ولا للسلطة الفلسطينية.
وقد صوتت الأغلبية الساحقة من الوزراء لصالح هذه الخطة، معتبرين أن الخطة البديلة التي طرحت خلال الاجتماع الوزاري لا تحقق أهداف الحرب، ولا تضمن القضاء على حماس أو استعادة الرهائن.

