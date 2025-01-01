قائد العمليات السابق بالجيش الاسرائيلي: الحكومة المجنونة تفرض على الجيش خطة لا يؤمن بها

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف ان الحكومة تفرض على رئيس الأركان خطة لا يؤمن بها الجيش.

واضاف ان الحكومة تحفر لنفسها في غزة حفرة للغرق بشكل أعمق.

واكد ان الجنون هو الاستمرار في فعل الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة، وهذا ما تفعله الحكومة.

وقال ان الجيش في غزة يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام، مع ثمن بلغ 50 قتيلا وأسرى وصلوا إلى حافة الموت.

واشار إلى ان. القرار غير المسؤول بشأن غزة سيعاني منه جيش منهك، وسيضعه أمام مهمة باتت بلا جدوى.

واكد ان الحكومة الإسرائيلية تواصل تحميل الجيش مهام دموية إضافية بلا جدوى.