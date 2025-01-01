  1. الرئيسية
تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء

الجمعة 08 أغسطس 2025 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات دولية ضد احتلال غزة ..خطأ سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء



وكالات / سما/

أدان العالم صباح اليوم (الجمعة) قرار الكابنيت الحربي الاسرائيلي باحتلال مدينة غزة، محذرين من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب في غزة خطأ، والمملكة المتحدة تحث إسرائيل على إعادة النظر فيه بشكل عاجل".

وأضاف: "هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء هذه الحرب أو في تحرير الرهائن، بل سيؤدي فقط إلى مزيد من إراقة الدماء".

في الوقت نفسه، دعت وزارة الخارجية الأسترالية إسرائيل إلى الامتناع عن احتلال قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم اتباع هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وأضافت: "إن التهجير القسري والدائم للسكان انتهاك للقانون الدولي. ندعو مجددًا إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات دون عوائق، ونطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن".

وأضافت وونغ أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم - دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً".

